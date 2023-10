COMO VAI FUNCIONAR A REPESCAGEM?

A disputa terá 12 seleções, todas preenchidas de acordo com a Liga das Nações 2022/23. As primeiras colocadas de cada grupo das Ligas A, B e C vão se enfrentar em esquema de semifinal e final, com os três vencedores das finais se classificando à Euro 2024.



QUANDO E ONDE VAI SER?

A competição será realizada em dez cidades alemãs: Berlim, Hamburgo, Leipzig, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Colônia, Frankfurt, Stuttgart e Munique. A estreia está marcada para 14 de junho, na Allianz Arena, e a grande final para o dia 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim.