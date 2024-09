PSG alcança terceira vitória seguida e segue 100% no Francês; veja bastidores

(Foto: DENIS CHARLET / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

O PSG venceu o Lille por 3 a 1, no Stade Pierre-Mauroy, pela 3ª rodada da Ligue 1 do último domingo (1), e mantém sequência de três vitórias seguidas e com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. A campanha do time comandado por Luis Enrique mostra até aqui que eles não precisam mais de Kylian Mbappé.

➡️ Messi e Neymar prestam homenagem a Suárez após anúncio de aposentadoria da seleção

Desde o princípio, Luis Enrique dizia que os Parisienses seriam uma equipe ainda mais forte sem o atacante. E para quem achava que ele estava sendo otimista demais, a partida contra o Lille foi mais um exemplo do domínio do treinador. Sendo superior como visitante, a equipe dominou o duelo e terminou o jogo com 11 finalizações, sendo 7 delas no alvo.

Com o triunfo fora de casa, o Paris Saint-Germain alcançou a marca de 9 pontos na tabela e ocupa a primeira posição da Ligue 1. Se o técnico espanhol conseguir manter a eficiência e a força que demonstra na liga nacional, a equipe estará cada vez mais pronta para alcançar o topo da Champions League - o principal objetivo do projeto bilionário do PSG.