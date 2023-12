O Ankaragücü vencia a partida por 1 a 0 até os sete minutos de acréscimo, quando tomou o empate do Rizespor. Logo após o apito final, houve uma confusão generalizada no campo e Faruk Koca correu em direção ao árbitro do duelo, agredindo-o com um soco. O juiz caiu no chão e ainda recebeu vários chutes na cabeça e no rosto de outras pessoas que estavam no gramado. Veja o momento no vídeo abaixo: