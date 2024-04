(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 13:44 • Manchester (ING)

Neste domingo (7), o Liverpool empatou com o Manchester United em 2 a 2 no Old Trafford e a partida foi decisiva para a corrida pelo título da Premier League. Mesmo com pontuação igual, Arsenal assume a liderança pelo saldo de 51 gols.

COMO FOI O JOGO?

O Liverpool abriu o placar com Luis Díaz aos 23 minutos do primeiro tempo, mas após o intervalo, Bruno Fernandes empatou a partida marcando do meio-campo e pouco tempo depois, Mainoo, joia de 18 anos do Manchester United, fez o gol que virou a partida a favor dos Red Devils. Perto do final da partida, Wan-Bissaka cometeu um pênalti e Salah igualou novamente.

Arsenal assume a liderança da Premier League e entra em campo novamente no próximo domingo (14), após o jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Bayern. A sequência dos Gunners no resto do mês de abril será decisiva para ambas as competições.

Até o momento, a tabela dos três primeiros colocados do Campeonato Inglês está com: Arsenal em 1°, com 71 pontos (saldo 51), Liverpool em 2°, com 71 (saldo 42) e Manchester City em 3°, com 70.