Porto x Sporting: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Português

Líder, Sporting mira vitória para se aproximar do título português (Arte/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 07:00 • Porto (POR)

O Porto encara o Sporting, neste domingo (28), pela 31ª rodada do Campeonato Português. A bola vai rolar a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto , com transmissão do Star+.

✅ FICHA TÉCNICA

Porto x Sporting

Data e horário: domingo, 28/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (ITA)

Onde assistir: Star+

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTO (Técnico: Francesco Calzona)

Ramos; Mario, Otavio, Pepe, Wendell; González, Varela; Conceição, Pepe, Galeno; Taremi

SPORTING (Técnico: Daniele De Rossi)

Israel; St. Juste, Inácio, Coates; Catamo, Hjulmand, Braganca, Santos; Trincão, Gyokeres, Gonçalves



FUT INTERNACIONAL