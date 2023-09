O Benfica precisa superar rapidamente outra derrota na temporada. Depois de quatro vitórias seguidas, a equipe estreou na fase de grupos da Champions League com péssimo resultado em casa. O Red Bull Salzburg venceu por 2 a 0 no Estádio da Luz. As Águias conseguiram a boa recuperação depois do tropeço na primeira rodada do Campeonato Português. O time conquistou todos os 12 pontos possíveis e assumiu a quarta colocação. A diferença para a liderança, que atualmente é do Boavista, é de um ponto. Roger Schmidt busca esquecer os problemas apresentados no último jogo. Dessa forma, a tendência é que o treinador utilize força máxima na escalação. Juan Bernat, Gonçalo Guedes e David Jurasék estão recuperados fisicamente e são opções para a partida.