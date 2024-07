Por onde anda Mario Balotelli, apontado como alvo do Corinthians?

Mário Balotelli em ação pela seleção da Itália (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Apontado como possível reforço do Corinthians nesta janela de transferências, Mário Balotelli marcou época no futebol europeu, sobretudo no Manchester City e na seleção da Itália. Pela Azzurri, foi vice-campeão e um dos artilheiros da Eurocopa de 2012. No entanto, atualmente o atacante está longe dos holofotes e atuou por clubes menos badalados nos últimos anos.

Onde joga Mário Balotelli?

Balotelli está sem clube após deixar o Adana Demirspor, da Turquia, ao fim de seu contrato no último mês. Na última temporada, entrou em campo em 16 oportunidades, contribuindo com sete gols e uma assistência. Ele chegou ao clube em julho de 2021 e foi emprestado após uma temporada para o Sion, da Suíça, onde jogou por um ano. Retornou à equipe turca em setembro de 2023.

Carreira

Mário Balotelli iniciou sua trajetória no futebol profissional na Inter de Milão, em 2007, e conquistou a Champions League com o clube três anos depois, ainda como coadjuvante. Logo depois, se transferiu ao Manchester City, onde foi peça fundamental para o título da Premier League 2011/12. Viveu seu auge na Eurocopa daquele ano, quando liderou a Itália à final do torneio.

Passou ainda por Milan, Liverpool, Nice, Olympique de Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor e Sion, mas polêmicas extracampo e problemas físicos o afastaram do melhor nível do futebol. Antes de ser especulado no Corinthians, foi apontado como alvo do Flamengo em 2019, em negociação que fracassou.

Mário Balotelli em treino do Adana Demirspor, da Turquia (Foto: Reprodução / Instagram)