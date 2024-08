Pereira marca golaço de calcanhar e Oita Trinita vence de virada pela J-League 2

Pereira entrou em campo com sua filha no colo em jogo do Oita Trinita, pela J-League 2 (Arquivo pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 14:51 • Oita (JAP)

No domingo (11) do dia dos pais, Pereira marcou um golaço para decretar a vitória de virada da sua Oita Trinita sobre o Kamamoto por 2 a 1, pela J-League 2. No último lance da partida, o zagueiro balançou as redes com um belo toque de calcanhar.

Pereira marcou seu décimo gol pela equipe japonesa em 103 partidas disputadas. Ele falou sobre a emoção de poder balançar as redes com um golaço, no dia dos pais, em uma partida em que entrou com sua filha em campo.

- Não tenho palavras para descrever a sensação do que vivi em campo hoje. Um dia muito especial, por ser dia dos pais, por entrar com minha filha em campo antes da partida, e por poder marcar um gol tão importante para a nossa equipe. Era um confronto direto na tabela, e fico muito feliz por poder ajudar a conquistar os três pontos diante do nosso torcedor. Não é todo dia que um zagueiro marca gol, e tenho que falar que foi um gol muito bonito, então preciso valorizar. Sem dúvidas vai ficar marcado para sempre na minha memória. Dedico essa vitória de hoje à minha filha e à minha esposa, que me tornaram pai, e a todos os outros pai - afirmou.

Na classificação, o Oita Trinita ocupa a 15ª colocação na J-League 2 e luta para se aproximar na parte de cima da tabela em busca de uma vaga na elite do futebol japonês.