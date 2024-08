Pau Victor ofusca Endrick, e Barcelona vence Real Madrid em clássico na pré-temporada

Pau Victor marcou os dois gols do Barcelona na vitória sobre o Real Madrid por 2 a 1 (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 23:39 • East Rutherford (EUA)

O Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 1 em amistoso de pré-temporada realizado nos Estados Unidos. Os gols do clube catalão foram marcados por Pau Victor (aos 42 do primeiro tempo e aos nove da segunda etapa). Nico Paz descontou para o clube merengue aos 37 do segundo tempo.

Vale destacar que mais uma vez o atacante Endrick foi titular do time comandado por Carlo Ancelotti. O jovem havia estreado pela equipe espanhola na última quarta-feira (31) diante do Milan, quando atuou por 45 minutos. Desta vez, no entanto, o jogador permaneceu em campo por mais tempo, até os 23 minutos da segunda etapa, e teve atuação apagada.

Como foi o jogo entre Barcelona x Real Madrid?

O duelo demorou a engrenar, muito por conta de uma paralisação causada pela forte chuva que atingiu a cidade de East Rutherford, em Nova Jersey, local da partida. Quando o relógio marcava 12 minutos de jogo, o árbitro interrompeu a partida e deu início a um protocolo que orientava jogadores e torcedores a se protegerem de raios que poderiam atingir o campo.

Tal procedimento é acionado sempre que um raio cai a uma distância de 13 quilômetros do local em que é realizado um evento esportivo. Se o episódio não se repetir em um intervalo de 30 minutos, o jogo pode ser retomado. A autorização para o reinício da partida, no entanto, veio mais de uma hora após a paralisação.

Raphinha (à esquerda) ganhou seus primeiros minutos na temporada durante o clássico contra o Real Madrid (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Reiniciado o jogo, o Real Madrid aplicava seu estilo de jogo com um pouco mais de facilidade, em que pese o início de temporada e a ausência de jogadores que disputaram as fases finais da Copa América e da Eurocopa. Com toques curtos, o time de Ancelotti movimentava a defesa do Barça, que sofria para aplicar o estilo característico de seu novo treinador, o alemão Hansi Flick, de pressão constante na bola.

Entretanto, ainda no primeiro tempo o Barcelona conseguiu se organizar e igualar a partida, abrindo o placar aos 42 minutos: o jovem Pau Victor aproveitou bola ajeitada por Lewandowski na boca do gol, e só empurrou para dentro. No início da segunda etapa, o atacante ampliou o placar após completar cruzamento vindo do lado direito. Nos últimos minutos de jogo, Nico Paz apareceu sozinho na segunda trave e completou cruzamento de Arda Güler em jogada de escanteio, diminuindo para o Real Madrid.

Como foi a participação dos brasileiros?

Endrick, que ganhou mais uma oportunidade como titular do Real Madrid, mais uma vez foi o jogador que mais despertava a atenção dos torcedores que acompanhavam à partida. Entretanto, o jogador não deve vida fácil e foi parado com falta em muitos momentos do jogo, como na tentativa de drible por baixo das pernas de Iñigo Martinez, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, outros brasileiros tiveram seus primeiros minutos de jogo nesta pré-temporada. Caso de Vini Jr, pelo lado merengue, e de Raphinha, pelo Barcelona. Assim como Endrick, ambos estavam com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América e, por isso, tiveram suas férias prolongadas em mais alguns dias. Ambos se reapresentaram a seus clubes nos últimos dias.

Dos dois, o "Malvadeza" foi o jogador que mais teve impacto na partida, mesmo que não tenha balançado as redes. Isso porque o camisa 7 do Real Madrid deixou o time mais criativo com dribles e tentativas de arrancada em direção à defesa do clube catalão.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid (esquerda), e Hansi Flick, técnico do Barcelona (direita), se cumprimentam antes do jogo (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 2x1 Real Madrid

Amistoso (Pré-temporada)

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de agosto de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

🥅 Gols: Pau Victor (aos 42'/1ºT e aos 9'/2ºT) para o Barcelona; Nico Paz (aos 37'/2ºT) para o Real Madrid

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Ter Stegen; Alex Valle, Andreas Christensen, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Marc Bernal, Marc Casadó e Pablo Torre; Unai Hernández, Pau Victor e Robert Lewandowski.



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rüdiger e Fran Garcia; Luka Modrić, Mario Martin e Dani Ceballos; Arda Güler, Endrick e Brahim Díaz.