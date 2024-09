Paris Saint-Germain Academy inaugura nova unidade em Aracaju

(Foto: Divulgação)







A Paris Saint-Germain Academy, escola de futebol oficial do Paris Saint-Germain no Brasil, anuncia a abertura de sua nova unidade em Aracaju, Sergipe. Com mais de 50 unidades e 15.000 alunos em treinamento semanal em todo o país, a PSG Academy traz sua metodologia oficial e treinamento de alta qualidade para a capital sergipana.

A Paris Saint-Germain Academy Brasil oferece a crianças e adolescentes de 4 a 19 anos a oportunidade de se desenvolverem no futebol, utilizando a metodologia exclusiva do clube francês. O objetivo do projeto é formar atletas de forma técnica e com valores esportivos e educacionais. Através de uma jornada de desenvolvimento progressivo, os alunos participam de treinos organizados por categorias e têm a chance de participar de eventos locais, nacionais e internacionais, conforme seus interesses e objetivos.

Para celebrar a inauguração da nova unidade, a PSG Academy irá realizar o evento "Training Day", no domingo, 22 de setembro, na Arena Hat Trick, a partir das 8h. A entrada é livre e será uma oportunidade para o público conhecer as instalações, a metodologia e a equipe de treinadores da escolinha.

François Marot, Diretor Nordeste da PSG Academy, destacou a importância de expandir a presença da academia para mais um estado do Nordeste.

-A inauguração da unidade em Aracaju é um passo significativo para nós. Estamos entusiasmados em trazer nossa metodologia a mais crianças e jovens, promovendo o desenvolvimento esportivo e educativo na região. Acreditamos que o futebol é uma poderosa ferramenta de transformação social, e queremos que mais jovens tenham acesso a essa experiência - afirmou.

A unidade de Aracaju iniciou o atendimento ao público no dia 12 de setembro, com horários de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. As sessões de treino regulares ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 16h às 19h, e às sextas-feiras, das 16h às 20h.