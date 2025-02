O Arsenal vive momento complicado na temporada e não tem atacantes disponíveis no elenco. Após a lesão de Gabriel Jesus, que rompeu o ligamento cruzado do joelho em janeiro, Kai Havertz contundiu o tendão da coxa e também perderá o restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além dos centroavantes de origem, outras opções estão indisponíveis. Bukayo Saka não joga desde dezembro, e Gabriel Martinelli deve ser desfalque por pelo menos um mês, ambos também com problemas na coxa. Assim, os Gunners buscam soluções para o comando de ataque. Com a janela de transferências fechada, o Olheiro Lance! traz opções livres no mercado para reforçar o clube inglês.

continua após a publicidade

Santi Mina

Santi Mina foi revelado nas categorias de base do Celta de Vigo e pode ser opção para o Arsenal entre os atacantes livres no mercado (Foto: Divulgação)

Santi Mina é um atacante espanhol formado nas categorias de base do Celta de Vigo, onde se destacou jovem e chamou a atenção do Valencia, que o contratou em 2015. No clube, teve boas temporadas antes de retornar ao Celta em 2019. Sua carreira foi marcada por altos e baixos dentro de campo e por problemas extracampo que impactaram sua trajetória. Em 2022, deixou o futebol espanhol e seguiu para o Al Shabab, da Arábia Saudita.

Maxi Gómez

Maxi Gómez celebra gol pelo Valencia (Foto: AFP)

Maxi Gómez é um atacante uruguaio que ganhou destaque no Defensor Sporting antes de se transferir para o Celta de Vigo, da Espanha, em 2017. Suas boas atuações o levaram ao Valencia em 2019, onde teve momentos importantes, incluindo títulos e gols decisivos. Em 2022, deixou o futebol espanhol e seguiu para o Trabzonspor, da Turquia, buscando novos desafios na carreira, até deixar o clube.

continua após a publicidade

Mariano Díaz

Mariano Díaz não teve muitas oportunidades no Real Madrid (Foto: Reprodução/Twitter)

Mariano Díaz é um atacante dominicano revelado pelo Real Madrid, onde se destacou no time B antes de subir ao elenco principal. Em 2017, transferiu-se para o Lyon, da França, onde teve uma temporada artilheira. Seu desempenho o levou de volta ao Real Madrid em 2018, mas teve poucas oportunidades e não conseguiu se firmar como titular. Após anos com participação limitada, deixou o clube rumo ao Sevilla, último clube do jogador de 31 anos.

Diego Costa

Diego Costa comemora gol na vitória do Grêmio sobre o Flamengo, por 3 a 2, pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Diego Costa fez história no Atlético de Madrid, sendo peça-chave na conquista de LaLiga 2013-14, com 27 gols na temporada. No Chelsea, brilhou na Premier League, marcando 59 vezes em três anos e vencendo duas edições do campeonato inglês (2014-15 e 2016-17). De volta ao Atlético, em 2018, ajudou na conquista da Liga Europa e da Supercopa da UEFA. Após passagens discretas por clubes na Espanha, Brasil e Inglaterra, defendeu o Grêmio em 2024, mas foi atrapalhado por lesão na coxa.

Isaac Success

Isaac Success atuou pelo Watford, da Inglaterra, e pode ser opção para o Arsenal entre os atacantes livres no mercado (Foto: Divulgação / Watford FC)

Isaac Success é um atacante nigerianode 29 anos que começou sua carreira no Udinese, da Itália, antes de se destacar no Granada, da Espanha. Em 2016, foi contratado pelo Watford, da Inglaterra, onde teve altos e baixos devido a lesões e irregularidade. Após várias temporadas no futebol inglês, retornou ao Udinese em 2021, buscando maior consistência na Série A italiana. Seu úlitmo clube foi o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

➡️ Ancelotti indica aposentadoria, mas mantém portas abertas para destino inusitad