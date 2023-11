Com passagens pela base do Vasco, Palmeiras e profissional do Volta Redonda, o atleta Kaylan chegou nesta temporada como reforço da equipe dos Emirados Árabes, Al Dhaid, e já se tornou um dos grandes pilares da equipe. Com boa capacidade de saída de bola e ótimas movimentações, o jovem brasileiro tem sido utilizado como meio-campista. Em bate-papo, ele falou sobre ser polivalente.