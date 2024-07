Nome da Inglaterra na semifinal, Watkins faz revelação curiosa após classificação na Euro

Ollie Watkins recebeu passe de Cole Palmer para marcar o gol decisivo na semifinal. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 18:52 • Dortmund (ALE)

A classificação da Inglaterra para a final da Euro se deve muito à profundidade do elenco. Com o empate no placar, o treinador Gareth Southgate tirou Cole Palmer e Ollie Watkins do banco - as mudanças que decidiriam o jogo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos acréscimos, os jogadores funcionaram como arco e flecha: o atacante do Aston Villa recebeu do jovem destaque do Chelsea para virar o placar em Dortmund com um belo chute cruzado. Herói improvável, Watkins concedeu entrevista à televisão britânica e revelou um fato curioso.

- Esperei esse momento por semanas e levou muito esforço para chegar onde cheguei hoje. Estou encantado. Juro pela vida dos meus filhos: eu comentei com o Cole Palmer que ele me daria uma assistência hoje. É o melhor sentimento de todos. - disse o jogador, em êxtase com a atuação.

Time da Inglaterra comemora classificação à final da Euro. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

No próximo domingo (14), a Inglaterra enfrenta a Espanha na decisão da Eurocopa: a bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.