No último jogo antes do Mundial de Clubes, o Al-Ittihad saiu derrotado por 3 a 1 para o Damac, nesta quinta-feira (7), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Saudita. N'Koudou, duas vezes, e Marcelo Grohe, contra, foram os goleadores da equipe mandante, enquanto Hamdallah descontou para o time de Benzema.