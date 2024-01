O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 3 a 2, neste sábado (27), em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga, disputada na WWK Arena, em Ausburgo, na Alemanha. Os gols do jogo foram marcados por Aleksandar Pavlovic (23 do 1ºT), Alphonso Davies (50 do 1ºT) e Harry Kane (58 do 2ºT) para o Bayern de Munique e Ermedin Demirovic (52 e 92 do 2ºT) para o Augsburg.