A chegada de Neymar a Arábia Saudita, nesta sexta-feira (18), foi marcada por mais uma polêmica que passa a ser somada à sua trajetória profissional. O ex-craque do PSG deixou o futebol francês e assinou contrato bilionário com o clube saudita, Al-Hilal, onde atuará em duas temporadas. Entretanto, o brasileiro parece não ter estudado a cultura de sua nova morada e chegou no Aeroporto Internacional Rei Khalid expondo no peito uma joia que chamou a atenção, um enorme crucifixo adornado com brilhantes.