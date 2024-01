Em entrevista ao jornal italiano Gazzeta dello Sport, Kevin-Prince Boateng, ex-jogador do Milan, demonstrou revolta com os casos de racismo no futebol italiano. No último sábado (23), o jogo entre Udinese e Milan foi interrompido aos 33 minutos do primeiro tempo por conta de cânticos racistas ao goleiro rossonero Mike Maignan. Após cinco minutos de pausa, o jogo recomeçou.