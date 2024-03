(Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 10:10 • Portimão (POR)

José Mourinho foi presença ilustre no Grande Prêmio de Moto GP, neste domingo (24), em Portugal. O treinador de 61 anos aproveitou os holofotes para comentar sobre seu futuro, Mourinho não descartou voltar a trabalhar no futebol português.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- De momento, zero, zero notícias. Não tenho clube, sou livre, mas quero trabalhar. No verão quero trabalhar - disse Mourinho.

O técnico português continuou o diálogo com os jornalistas presentes no Autódromo Internacional do Algarve e não excluiu a possibilidade de voltar a treinar um clube de seu país natal. Mourinho, em sua carreira, teve passagem por Benfica, União de Leiria e Porto, onde venceu a Liga dos Campeões de 2004 e obteve o reconhecimento mundial de seu trabalho.

- Nunca diga nunca, especialmente no futebol. Minha vida é futebol, posso treinar em qualquer lugar. Não tenho problemas - disparou o treinador.

(Foto: OZAN KOSE / AFP)

A última equipe que Mourinho comandou foi a Roma, o português chegou ao clube em julho de 2021 e levou os italianos ao título da primeira Conference League. O treinador segue sem clube desde janeiro deste ano.