Mourinho abre o jogo sobre novo clube: ‘Não está fechado, mas quero ir’

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 14:52 • Londres (ING)

José Mourinho e Fenerbahçe estão próximos de fechar um acordo. O treinador português, cotado para comandar o clube turco na próxima temporada, concedeu entrevista à Sky Sports em Wembley, e comentou sobre a negociação.

- Eu já decidi que quero ir (ao Fenerbahçe), mas ainda não está fechado. Não posso confirmar oficialmente. Mas sim, quero ir - afirmou Mourinho.

Recentemente, Aziz Yildirim, candidato à presidência do Fenerbahçe, revelou que, em uma reunião com Mourinho, um 'sim' foi garantido para assumir os Canários Amarelos.

'The Special One' está desempregado desde janeiro deste ano, quando deixou o cargo técnico da Roma, após uma primeira parte de temporada irregular e desde então demonstrou vontade de voltar a trabalhar.

Mourinho está presente no Estádio do Wembley, em Londres, para assistir a grande final da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Madrid, clube em que treinou no passado.

(Foto: OZAN KOSE / AFP)

O português abordou, ainda, as dificuldades que poderá encontrar em Instambul, que encerrou a temporada na vice-liderança e conquistou o acesso às classificatórias da competição europeia. Além disso, o treinador falou da ausência de jogadores no início da temporada, devido à Eurocopa.

- Será difícil, porque teremos três rodadas nas pré-eliminatórias e, no caso do Fenerbahçe, oito jogadores estarão no Euro e não vão voltar das férias antes da primeira rodada. Mas gosto de desafios, por isso, se for, vamos lutar para estar na Liga dos Campeões - concluiu Mourinho.

Ele treinará o décimo clube diferente da sua carreira. Benfica, União Leiria e Porto, de Portugal, Chelsea, Manchester United e Tottenham, da Inglaterra, Real Madrid, da Espanha, Inter de Milão e Roma, da Itália, foram as equipes anteriores do português.