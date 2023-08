Os 26 clubes da liga são sócios e, em média, cada um pode ter no elenco oito jogadores "internacionais". Além do mais, os clubes canadenses ainda podem usar até três vagas extras para jogadores estrangeiros que estiveram sob contrato na MLS com outro clube do país no último ano. Por conta dessa limitação, inclusive, que Lucas Moura foi emprestado ao São Paulo. O jogador recém assinou com o LAFC, mas o time já conta com o número máximo em seu elenco.