Milan x Salernitana: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Italiano

Milan se despede da temporada jogando em casa (Arte/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 08:00 • Milão (ITA)

O Milan encara a Salernitana, neste sábado (25), pela 38ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, com transmissão do Star+ (Clique aqui para assinar e assistir no Star+)..

✅ FICHA TÉCNICA

Milan x Salernitana

Data e horário: sábado, 25/05/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Onde assistir: Star+

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leão

SALERNITANA (Técnico: Stefano Colantuono)

Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi

FUT INTERNACIONAL