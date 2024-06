Foto: Divulgação/Copa América







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 21:00 • São Paulo (SP)

México e Equador se enfrentam neste domingo (30), às 21h (horário de Brasília), no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona (EUA), em jogo válido pela terceira rodada do grupo B da Copa América. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay. As duas seleções somam três pontos, mas os sul-americanos estão em segundo pelos critérios de desempate.

+ Assine o Globoplay e aproveite aos jogos do Sportv por 30 dias grátis!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre México e Equador (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

MÉXICO x EQUADOR

3ª rodada - Grupo B - Copa América



🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: State Farm Stadium, em Glendale, Arizona (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MÉXICO (Técnico: Jaime Lozano)

González; Sánchez, Montes, Vasquez e Arteaga; Rodríguez, Romo e Chávez; Antuna, Giménez e Quiñones (Pineda).

EQUADOR (Técnico: Félix Sánchez)

Domínguez; Preciado, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Alan Franco e Moisés Caicedo; Yeboah (Minda), Kendry Páez e Sarmiento; Kevin Rodríguez (Enner Valencia).