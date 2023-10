A Alemanha também entrou em campo no final de semana, enfrentando a seleção dos Estados Unidos e vencendo por 3 a 1, na estreia do técnico Julian Nagelsmann, treinador de 36 anos chegou no fim do mês passado. Após a decepcionante campanha na Copa do Mundo do Catar, em 2022, o treinador chega visando a Eurocopa, que acontecerá entre junho e julho de 2024. A principal intenção do treinador é utilizar-se das Datas Fifa como preparação, buscando um equilíbrio durante esse período para proporcionar oportunidades aos jogadores.