Atualmente, os mandatários napolitanos mantêm conversas em andamento por uma renovação com Kvara. Porém, as tratativas iniciais não aconteceram da forma mais desejada. O salário do georgiano está estimado em 1,2 milhão de euros líquidos, relativamente baixo para sua importância no elenco. O aumento do valor, portanto, é a possível trava no momento pela extensão do vínculo do atleta.