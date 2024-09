Manchester City reencontra vítima histórica na Champions League; relembre decisão

Manchester City foi campeão da Champions League contra a Internazionale (Foto: Paul Ellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 03:45 • Redação do Lance!

Em casa, o Manchester City enfrenta a Internazionale pela estreia da Champions League 2024-25. Com a queda nas quartas de final da edição passada, o time de Pep Guardiola sonha em iniciar a campanha do bicampeonato e reencontrará um adversário marcado na história: foi contra a equipe italiana que os Cityzens venceram a primeira taça continental da história, na temporada 22-23.

A vitória por 1 a 0 teve dois personagens principais: Rodri, autor do gol da vitóriapor 1 a 0 em Istambul, e o goleiro Ederson, que operou dois milagres debaixo das traves. Sem o maestro da equipe, Kevin de Bruyne, que deixou o gramado aos 36 minutos do primeiro tempo, o Manchester City sofreu com os ataques rápidos dos Nerazzuri e tinha dificuldades para criar chances de perigo.

Até que Rodri apareceu na área como elemento surpresa e balançou as redes de André Onana. Vale lembrar: até o momento, a maior chance de gol da partida tinha sido da Inter, porém, a atuação decisiva de Ederson salvou o resultado para os ingleses. O retrato perfeito da atuação foi a defesa do brasileiro aos 42 minutos do segundo, após cabeceio de Lukaku na pequena área. Esta, sem dúvidas, foi reconhecida como a defesa do título inglês.

A vitória apertada consagrou a dupla na história dos Cityzens, que ainda conquistaram o Mundial de Clubes posteriormente, diante do Fluminense na decisão.

Nesta quarta-feira (18), a equipe de Pep Guardiola reencontra a Internazionale pela competição, em circunstâncias bem menos nervosas que uma decisão. A partida será a segunda na história de confrontos entre os times.

Informações gerais da partida

Manchester City x Inter

Data: 18/09/24, às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium

Transmissão: TNT e MAX