Manchester City prepara investimento de R$ 2 bilhões em reforços; entenda

Guardiola tem contrato com o Manchester City até junho de 2025 (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 11:27 • Manchester (ING)

O Manchester City iniciou seus planos para minimizar a possível saída de Pep Guardiola. De acordo com jornal inglês "The Mirror", a diretoria dos Citizens tem à disposição 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,1 bilhões) para investir no elenco e compensar o eventual adeus do técnico.

➡️ Reserva de Alisson no Liverpool manda indireta: ‘Quero ser o número um’

Em declarações recentes, o comandante espanhol admitiu que está mais próximo de deixar o clube do que de continuar. Ele tem contrato até junho de 2025 com a equipe inglesa e a diretoria ainda não desistiu de renovar seu vínculo.

Ainda segundo o diário, os donos dos Citizens instruíram o presidente Khaldoon Al Mubarak a fazer o que for necessário para renovar com o treinador. Um dos argumentos é a possibilidade de conquistar um título inédito, do novo Mundial de Clubes que será disputado em 2025.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vale destacar que o Manchester City enfrenta processo envolvendo o Fair Play Financeiro há anos, por possíveis 115 violações de regras. Em 6 de fevereiro de 2023, a Premier League anunciou a acusação após quatro anos de investigação.

Pep Guardiola ganhou visibilidade e se mostrou ser um técnico de elite ao assumir o Barcelona, onde levantou 14 troféus em quatro anos de um trabalho espetacular. Desde que chegou ao clube inglês em 2016, ele conquistou 18 títulos, incluindo seis vezes o Campeonato Inglês, uma Champions League e um Mundial de Clubes.

Após a pausa dos compromissos da Data Fifa, o City volta aos gramados no próximo sábado (14). A equipe encara o Brentford, em jogo válido pela quarta rodada da Premier League.