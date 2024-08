Ilkay Gundogan é anunciado em retorno ao Manchester City (Foto: Divulgação / Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 07:46 • Rio de Janeiro

Ilkay Gundogan está de volta ao Manchester City. Depois de passar um ano no Barcelona, o clube inglês anunciou seu retorno nesta sexta-feira (23), sem custos de transferência aos Cityzens e com um contrato até junho de 2025, renovável por mais um ano.

O alemão é o segundo reforço da equipe na temporada 2024/25, se juntando ao brasileiro Savinho, ex-Girona. Times da Arábia Saudita e da Turquia manifestaram interesse na contratação do meia.

Com um salário avaliado em cerca de 15 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 90 milhões na cotação atual), os Catalães não dificultaram a saída devido aos problemas financeiros enfrentados internamente.

Gundogan foi o capitão do City na conquista da Champions League 2022/23 (Foto: LINDSEY PARNABY / AFP)

Em sua trajetória com o Manchester City, Gundogan fez 304 partidas, contribuindo com 60 gols e 38 assistências. Além disso, fez parte de cinco títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra e a Champions League de 2022-23.

- Quando você sai deste lugar, se dá conta do que fez. Se dá conta do quão incrível foi este período. Se dá conta de como este clube é grande. O melhor clube do mundo. Eu não quero que isso soe nostálgico, ainda é sobre competir, ainda é sobre ter aquela direção, ainda é sobre tentar ser a sua melhor versão, e essa é a ambição que eu ainda tenho. - disse Gundogan, sobre o sentimento de voltar ao clube onde conquistou todos os títulos possíveis.

Pep Guardiola foi favorável ao retorno do ex-capitão, que foi um dos pilares de sua vitoriosa era na Inglaterra. Ele chegou em 2016 ao time dos Sky Blues, ganhou a titularidade ao longo do tempo e herdou a braçadeira de capitão com a saída do zagueiro Vincent Kompany.