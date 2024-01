Nesta quarta-feira (24), às 15h30 (horário de Brasília), o Girona visita o Mallorca no Estádio Iberostar, na região das Ilhas Baleares (ESP), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Rei. Os catalães vêm de grande momento na La Liga e lideram a competição, com 52 pontos; em maior oscilação, os donos da casa estão beirando a zona do rebaixamento no campeonato e enxergam o mata-mata copeiro como uma espécie de salvação da temporada. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.