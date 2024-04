Liverpool se distancia do título da Premier League e torcedores detonam Klopp após derrota

Klopp sofre críticas após terminar a temporada sem título de expressão (PAUL ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 18:47 • Liverpool (ING)

O Liverpool sofreu um pesadelo na tarde desta quarta-feira (24). Com a derrota por 2 a 0 para o rival Everton, os Reds praticamente deram adeus às chances de título da Premier League, com 74 pontos, agora com a disputa entre Arsenal (77) e Manchester City (73), que tem dois jogos a menos.

Em seus últimos momentos no comando técnico da equipe de Anfield, Jürgen Klopp foi bastante criticado pela reta final de temporada, sem levantar um troféu de expressão.

➡️ Guardiola confirma Haaland fora do Manchester City pela segunda partida; entenda o motivo

Além do Campeonato Inglês, o Liverpool ficou sem a Liga Europa e a Copa da Inglaterra, eliminado para a Atalanta e Manchester United, respectivamente. Klopp venceu a Copa da Liga Inglesa diante do Chelsea, mas não está entre as mais importantes da Europa. Veja a reação dos torcedores após o revés para o Everton.

FUT INTERNACIONAL