Liverpool corre para renovar com astro procurado pelo Real Madrid

Liverpool deve viver nova era com a chegada do treinador Arne Slot. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro

Em meio aos rumores da janela de transferências europeia, o Liverpool planeja assegura o futuro de uma das estrelas do clube nos últimos anos. Lateral dos Reds e da seleção inglesa, Trent Alexander-Arnold, de 25 anos, deve receber uma oferta de renovação de contrato em breve, de acordo com apuração do jornal The Sun, do Reino Unido.

Procurado pelo Real Madrid, Arnold deve aceitar a proposta: ele está animado em viver uma nova era na equipe sob o comando do novo treinador, Arne Slot, ex-Feyenoord. O contrato atual do lateral direito vai até junho do ano que vem e a nova proposta do time inglês promete valores financeiros altíssimos.

Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold são dois símbolos do Liverpool nos últimos anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Criado nas categorias de base do Liverpool, Arnold é muito admirado em Merseyside e os dirigentes planejam fazer de tudo para que ele siga no clube. Apesar da identificação, a amizade do defensor com Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, é motivo de insegurança nos Reds, que temem um contato merengue pelo jogador. Aliás, daqui a menos de seis meses, caso a renovação não esteja assinada, o atleta ficará livre para assinar com qualquer time de forma gratuita.

É por isso que o Liverpool planeja agir de forma rápida: o jogador ama o clube e está animado com o novo capítulo. Conforme o portal britânico afirmou, Arnold e Slot tiveram conversas promissoras antes do início da Eurocopa. O holandês de 45 anos fará a temporada de estreia no comando do Liverpool após Jürgen Klopp encerrar uma era de quase dez anos no comando do clube.