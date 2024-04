Lewandowski celebra gol pelo Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 14:50 • Munique (ALE)

Robert Lewandowski, já eliminado da Champions League com o Barcelona, declarou sua torcida para o restante da competição. Com passagens goleadoras e vitoriosas por Bayern de Munique e Borussia Dortmund, dois dos quatro semifinalistas da competição, o centroavante afirmou que seu carinho vai para o lado bávaro da Alemanha.

- Joguei pelo Bayern durante oito anos. Portanto, tem um pouco mais de espaço no meu coração para o Bayern do que para o Dortmund. Torcerei por eles - disse o polonês, em entrevista ao "Bild".

Lewandowski caiu com o Barça na competição continental nas quartas de final. Os catalães bateram de frente com o PSG e chegaram a abrir dois gols de diferença no agregado durante o segundo jogo, mas os franceses reagiram após expulsão de Ronald Araújo e garantiram vaga na fase seguinte. Em nenhum dos dois jogos, o polonês balançou as redes.

Em sua passagem pelo futebol alemão, Lewa marcou mais de 400 gols, somando suas jornadas pelos dois rivais. Pelos aurinegros, foram 103 tentos em 187 partidas, enquanto os bávaros desfrutaram de 344 bolas na rede em 375 atuações.

Lewandowski em ação pelo Barcelona (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

