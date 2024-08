Lenda do Manchester United detona time e faz previsão desanimadora

Erik ten Hag terá uma temporada difícil no Manchester United (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 07:00 • Manchester (ING)

A poucos dias da estreia oficial na temporada, o Manchester United ainda não transmite confiança ao seu torcedor. Prova disso foi um comentário feito por Paul Scholes, lenda do clube inglês, em entrevista ao também ex-jogador Jamie Carragher, no canal "The Overlap" do YouTube.

Para Scholes, os Diabos Vermelhos terão sorte se encerrarem a Premier League entre os quatro primeiros colocados. O ídolo ainda afirmou que tem dificuldades para se animar com o desempenho do clube na temporada que está prestes a começar.

- Acho que melhor que podem fazer é chegar ao quarto lugar. Eu ouvi torcedores do Manchester United dizendo que estão empolgados para a nova temporada, mas tenho com dificuldades para me animar com isso - disparou o ex-jogador, que também indicou fraquezas do elenco que impedem o clube de competir pelo título.

- Acho que existem posições do campo que ainda são um problema. Você mencionou o jovem zagueiro (Leny Yoro), mas ele tem só 18 anos e já se machucou. (Lisandro) Martinez se machucou muito, Maguire se machucou no fim da temporada, não tem mais o Varane... E ainda me preocupo com o goleiro (André Onana). Assisti aos jogos da pré-temporada, alguns gols sofridos contra o Liverpool. Me preocupo muito com ele.

Paul Scholes defendeu o Manchester United durante toda a sua carreira, entre 1994 e 2013 (Foto: MUSTAFA OZER / AFP)

Nem mesmo o técnico Erik ten Hag escapou da corneta do ex-jogador. Mesmo criticado, o holandês seguiu no comando do United, muito graças à conquista da FA Cup sobre o Manchester United no fim da última temporada. Ainda assim, Scholes cobrou um bom rendimento do time no início da temporada.

- Tem que começar bem, precisa ser melhor que na última temporada. Quando permaneceram com ele, fiquei contente, pois gosto da ideia de continuidade. Tivemos muitos treinadores recentemente, isso é ridículo. Mas, por outro lado, gostaria de ver alguma melhora de uma temporada para a outra.

O primeiro compromisso oficial do Manchester United na temporada está marcado para o sábado (10), às 11h (hora de Brasília), diante do Manchester City, pela Community Shield, a Supercopa da Inglaterra.