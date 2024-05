Klopp dispara sobre o VAR: ‘Você não pode mudar as pessoas’

PAUL ELLIS / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 11:21 • Liverpool (ING) • Atualizada em 17/05/2024 - 12:37

De saída do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp se posicionou em relação à polêmica do VAR na Premier League. No próximo dia seis de junho, os clubes da liga vai decidir se retiram, ou não, a tecnologia do campeonato. Vale lembrar que o Árbitro de Vídeo opera na competição desde 2019.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

-Não creio que o clube votará contra o VAR. Vai votar em como é usado porque definitivamente não está certo. Pela maneira que é utilizado, eu votaria contra porque essas pessoas não sabem usá-lo apropriadamente. Não acho que o VAR seja o problema, mas o modo como eles o utilizam que é. Você não pode mudar essas pessoas, isso está claro, então eu votaria para eliminar o VAR - comentou Klopp, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Wolves lidera movimento por mudança citado por Klopp

Segundo a imprensa na Inglaterra, para uma mudança de regulamento, 14 dos 20 clubes precisam aprovar. A sugestão partiu do Wolverhampton, argumentando, que, mesmo sendo criado com boa fé, o sistema gerou consequências negativas sem intenção. Klopp não permanecerá no Liverpool, mas adiantou que o clube voltará contra.

PAUL ELLIS / AFP