Amil explicou com detalhes a recuperação de Kaio. - Trabalho com resultados, presto atenção aos detalhes e acho que isso ajudou no processo dessa lesão específica. Tem havido muito trabalho em sintonia com a Juventus, com o objetivo de poder realizar o trabalho com excelência . É "Uma lesão bastante rara no futebol masculino, demorou um pouco para ele se recuperar totalmente. Gostaria de agradecer a todos que ajudaram nesse processo, inclusive a mãe do atleta que sempre esteve presente para oferecer incentivo e tranquilidade que Eu sinto que é muito crucial. - concluiu.