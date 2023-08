- Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisti ontem a um trecho de uma entrevista de Toni Kroos, que já foi considerado um dos três maiores jogadores do mundo. Kroos: alemão, titularíssimo do meio-campo da Alemanha, estrela de Copa do Mundo e tal... Isso foi num podcast, vou tentar resgatar para trazer no 'Jogo Aberto'. Aí, a pessoa que está entrevistando pergunta: 'fale um atleta que te chama atenção, que você destaca'. Ele parou, deu uma olhada e disse: 'vou falar um que vocês provavelmente não conhecem, que é o Ronaldo Henrique. Aí ele começou a falar sobre as qualidades do Ronaldo. Passe preciso, inversão de jogada na medida, exímio cobrador de pênalti... Quando eu assisti, me arrepiei todo - disse Carlos.