Juventus empata e mantém tabu histórico de quase 10 anos; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 15:57 • Turim (ITA)

Após o empate magro entre Juventus e Torino em 0 a 0, neste sábado (13), pela 32° rodada do Campeonato Italiano, o clube alvinegro mantém tabu histórico no clássico contra o rival de Turim no clássico. Somando 20 jogos de invencibilidade e quase 10 anos sem perder para os Touros.

A última derrota da Juventus para o Torino foi em 2015, de lá pra cá, soma uma sequência de 15 vitórias da Juve e 5 empates. Na história do clássico, as equipes se enfrentaram 182 vezes, sendo elas 89 vitórias para a Juve, 50 empates e o Torino vencendo em 43 oportunidades.

Mesmo com os desfalques no meio-campo de Paul Pogba e Nicolò Fagioli, ambos suspensos por doping e envolvimento com esquema de aposta, respectivamente, o técnico Massimiliano Allegri escalou a Juventus com força máxima e teve a maioria de seus jogadores titulares à disposição no fim de semana.

(Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Com o resultado, a Velha Senhora segue ocupando o terceiro lugar do Campeonato Italiano, com 63 pontos, cinco à frente do Bologna, sensação da Série A comandado por Thiago Motta. Enquanto isso, o rival da cidade busca uma possível classificação para campeonatos europeus. O próximo desafio da Juve será o Cagliari, na sexta-feira (19), pela 33° rodada.