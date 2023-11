O gol do time de Milão surge em uma ótima jogada coletiva no contra-ataque, resultando no gol do capitão e camisa 10 da equipe. A partir do segundo tempo, o jogo ficou bastante equilibrado. Ambos os treinadores promoveram todas as substituições mas que não surtiram o efeito esperado. O confronto terminou empatado e com isso, a Inter se manteve na liderança, agora com 32 pontos, enquanto a Juve segue na perseguição, em segundo lugar, com 30 pontos.