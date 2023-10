Em jogo sem gols, a Atalanta empatou com a Juventus no Gewiss Stadium, em Bergamo, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. Clubes fizeram jogo morno e o zero não saiu do placar. A La Dea está na quinta colocação, com 13 pontos e a Velha Senhora está uma posição acima, com 14 pontos.