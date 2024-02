Apesar do dia ser de Hojlund, quem roubou a cena mesmo foi Alejandro Garnacho. Com dois gols, o argentino de 19 anos acabou com as esperanças londrinas no jogo. Os gols foram semelhantes, todos pela ponta direita: no primeiro, Garnacho cortou para dentro e experimentou, a bola desviou no defensor e matou Aréola; já o segundo, em um contra ataque mortal, foi em um chute no canto indefensável para o goleiro francês.