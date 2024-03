Jorge Jesus responde críticas de treinador rival: ‘Al-Hilal venceu porquê é muito melhor’

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 14:21 • Riade (SAU)

O Al-Hilal comandado pelo técnico ex-Flamengo, Jorge Jesus, chegou à sua 29ª vitória seguida vencendo o Damac por 2 a 1 no Campeonato Saudita e ampliou o recorde batido pelo time saudita. Mas Cosmin Contra afirmou que a equipe de Jorge Jesus foi beneficiada pela arbitragem por um pênalti não marcado para o Damac no primeiro tempo.

– Não gosto de falar dos árbitros, mas sempre tenho que falar dos árbitros. Hoje foi uma vergonha. No primeiro tempo, há um pênalti claro, que o VAR não revisa. É para cartão vermelho para Saul – disse o treinador romeno.

Do outro lado, Jorge Jesus respondeu às críticas de Cosman Contra afirmando a superioridade do Al-Hilal e que a equipe saudita não necessita de ajudas externas.

Fomos os melhores. Ganhamos esse jogo com dois gols limpos. A equipe do Damac não pode se queixar de nada. A única coisa que pode se queixar é que o Al-Hilal é melhor, muito melhor. Foi melhor no jogo, fez dois gols sem ajuda de ninguém – disse o português.

O time de Jorge Jesus venceu por 2 a 1 com gol de Michael aos 47 do segundo tempo e ampliou seu recorde de 29 vitórias seguidas no futebol masculino. O Al-Hilal entrará em campo novamente contra o Al-Shabab no dia 30 de março.