O Barcelona foi surpreendido pelo Villarreal neste sábado (27) no Estádio Olímpico, em Barcelona, na Espanha. A equipe amarela venceu de virada por 5 a 3 e ajudou a afundar o Barça em crise. Os gols do jogo foram marcados por: Ilkay Gündoğan (15 do 2ºT), Pedri (23 do 2ºT) e Eric Bailly (26 do 2ºT - gol contra) para o Barcelona. Gerard Moreno (41 do 2ºT), Ilias Akhomach (9 do 2ºT), Gonçalo Guedes (39 do 2ºT), Alexander Sørloth (54 do 2ºT) e Nogales (57 do 2ºT) para o Villarreal.