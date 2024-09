Niklas-Wilson Sommer é lateral de clueb alemão Nuremberg (Foto: Divulgação/Nuremberg)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 10:35 • Nuremberga (ALE)

Na madrugada de domingo (1), o jogador Niklas-Wilson Sommer, do Nuremberg, sofreu uma agressão física por torcedor do clube alemão. O ato ocorreu após o lateral publicar, em suas redes sociais, uma foto com a camisa do Bayern de Munique. As investigações já foram iniciadas.

Após o lateral de 26 anos ser emboscado na porta de casa, o Nuremberg fez um comunicado sobre a situação, em que repudia as ações dos torcedores e afirma que agirá de acordo com as investigações policiais.

- O clube condena veementemente este comportamento. Isto é absolutamente incompatível com os valores da FCN - completou o clube alemão.

A publicação, feita por Sommer, foi muito criticada pelos torcedores do Nuremberg, que apresentaram cartazes com xingamentos, e com pedidos para a demissão do jogador, na última partida do clube alemão. A foto, do jogador com a camisa do rival, já havia sido excluída e o jogador pedira desculpas publicamente pelo ocorrido.

Em sua conta oficial do Instagram, o lateral alemão compartilhou imagens de seu estado após as agressões. Além de afirmar que está bem e agradecer às mensagens recebidas.