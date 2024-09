Jogador do Real Madrid abandona concentração de seleção e vira problema

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 16:58 • Redação do Lance!

O Real Madrid sofreu com mais uma baixa neste início de temporada. Dias após o lateral Ferland Mendy lesionar a tíbia e retornar à Madrid para o tratamento, a nova questão médica do elenco é o volante Tchouaméni, que sentiu um problema na região do quinto metetarso, a mesma lesão que o tirou na final da Champions League 23-24.

O incômodo foi relatado durante treinamento para a Data Fifa, período em que a França enfrentará a Itália e a Bélgica pela Nations League. De acordo com o portal MARCA, da Espanha, a Federação Francesa assegurou ao Real Madrid que o volante retornasse à Espanha para tratar a lesão. A previsão é que o atleta inicie a recuperação nesta terça-feira (3).

Tchouaméni foi cortado da lista de Deschamps e substituído por Mattéo Guendouzi.

-A única coisa que peço é que não haja lesões porque é o maior perigo. estão bastante habituados a jogar sempre

Tchouaméni é mais uma questão no meio de campo do Real Madrid, que já tem os desfalques de Bellingham, Camavinga e Dani Ceballos.