Apesar de estar sendo investigado, Paquetá já se mostrou 100% focado no West Ham. O camisa 10 balançou as redes neste final de semana, em partida contra o Chelsea, disputada no Olímpico de Londres, onde teve grande atuação. No fim do jogo, achou grande passe de calcanhar para Emerson Palmieri, que sofreu pênalti. O brasileiro foi para a cobrança e fechou a conta na vitória por 3 a 1 sobre os Blues.