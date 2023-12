A Inter iniciou o primeiro tempo com uma pressão total em cima da Lecce, que explorou os contra-ataques no início da partida. O time da casa tinha o domínio da posse de bola e o jogo começou a se equilibrar mais. No entanto, a Nerazzuri marcou no final da primeira parte. Bisseck recebeu passe de Calhanoglu e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar.