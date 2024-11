Insatisfeito na Turquia, José Mourinho mira retorno à Premier League

O lendário treinador José Mourinho, atualmente empregado no Fenerbahçe, estaria almejando um retorno ao futebol inglês. É o que afirma uma apuração do jornal "The Guardian", da Inglaterra, publicada nesta sexta-feira (8). O português, insatisfeito com o trabalho no futebol turco, acredita que ainda tem o que entregar na Premier League.

Inclusive, Mourinho já teria escolhido o clube que planeja treinar: o Newcastle, atual 11º colocado no campeonato inglês. O baixo sucesso na atual temporada pressiona os Magpies pela ruptura com o treinador Eddie Howe. Segundo o veículo, o atual comandante da equipe não inspira grande confiança no médio-longo prazo, de acordo com a ambição dos donos sauditas de atingir uma vaga na Champions League na próxima temporada.

Após trabalhos em Chelsea, Manchester United e Tottenham, Mourinho enxerga o Newcastle como a "melhor chance" de retornar ao futebol inglês.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mourinho de volta à Premier League?

A instabilidade de Howe no cargo no futuro desperta a esperança do português de retornar a uma das ligas onde mais teve sucesso na carreira: são três taças de Premier League na carreira, todas pelo Chelsea. A última passagem do português pelo futebol da Terra da Rainha foi no comando do Tottenham, nas temporadas 2019-20 e 2020-21. Após uma demissão polêmica dos Spurs, uma semana antes da decisão da Copa da Liga Inglesa, Mourinho aceitou trabalhar na Roma e conquistou a Conference League 2021-22.

Desligado após três temporadas, ele rumou ao futebol turco e assumiu o desafio de guiar o Fenerbahçe, um dos clubes mais tradicionais do país, ao título nacional após onze temporadas. No momento, a meta parece longe de ser alcançada: o Fener é o terceiro colocado na Super Lig, com cinco pontos a menos que o líder Galatasaray.

Porém, a insatisfação de Mourinho com o futebol turco vai além: no último final de semana, viralizou uma entrevista de zona mista em que o português detonava a arbitragem turca na vitória de sua equipe contra o Trabzonspor, por 3 a 2. Em meio às reclamações, ele afirmou que a liga do país não possui apelo entre os fãs de futebol no exterior. Como gancho, ele foi punido com um jogo de suspensão pela federação de futebol nacional.

— Ninguém no exterior quer assistir à liga turca. Quem quer assistir a essa liga no exterior? Eles têm a Premier League, a Bundesliga, a liga francesa, portuguesa, holandesa. Por que deveriam ver isso? É muito cinza, escuro, cheira mal. Mas é o meu trabalho, e darei tudo pelo meu trabalho e meu clube

José Mourinho estaria infeliz com o cargo de treinador do Fenerbahçe (Foto: Ozan KOSE / AFP)

