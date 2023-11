⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, Malta assustou a Inglaterra em duas ocasiões, mas a equipe de Southgate abriu o placar na primeira chegada ao ataque com Foden fazendo bela jogada pela direita e buscando Kane dentro da área. No entanto, o passe sofreu desvio em Pepe, que marcou contra o próprio gol.



No segundo tempo, os Três Leões imprimiram um ritmo mais forte e ampliaram o marcador com Harry Kane, aos 29 minutos. Na sequência, Declan Rice chegou a fazer o 3º gol dos mandantes, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR por conta da condição irregular do camisa 10.