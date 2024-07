Inglaterra anuncia ‘vaga de emprego’ para técnico da seleção e divulga pré-requisitos

(Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro

Gareth Southgate deixou o comando da Inglaterra após o vice para a Espanha na Eurocopa. Em busca de um novo treinador e sondando alguns nomes, a seleção anunciou no seu site a vaga para técnico da equipe masculina principal e divulgou pré-requisitos para treinar o English Team.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A abertura do processo seletivo destacou os itens necessários que o interessado precisa ter para poder ter uma oportunidade.

Pré-requisitos para ser técnico da Inglaterra

Ter uma Licença Pro da UEFA.

Ter experiência significativa no futebol inglês, com um forte histórico de resultados na Premier League e/ou nas principais competições internacionais.

Ser um líder excepcional que entende e gosta do ambiente do futebol internacional.

Ter experiência em identificar, gerenciar e desenvolver com sucesso jogadores ingleses qualificados.

Ser altamente resiliente e se sentir confortável em uma função de alto nível, com intenso escrutínio público.

Ter um histórico de criação de uma cultura e ambiente de equipe positivos e de alto desempenho.

Entender e abraçar o papel que o técnico da seleção masculina sênior da Inglaterra tem em inspirar a nação.

➡️ Campeão mundial com a Espanha assume cargo de treinador de clube italiano

O técnico inglês não resistiu no cargo após perder mais uma final de Eurocopa. Além do vice diante da Fúria no último domingo (14), também já tinha perdido a final da Eurocopa em 2021 para a Itália. Em Copas do Mundo, alcançou a semifinal em 2018 e as quartas em 2022, caindo para Croácia e França, respectivamente.

Southgate chegou ao English Team em 2016, justamente após uma edição da Euro. Apesar de entregar resultados melhores do que treinadores anteriores, não conseguiu fazer com que uma geração estrelada, com nomes como Bellingham e Harry Kane, jogasse um futebol vistoso e fosse campeão.

Espanha foi vencedora da Euro 2024 e se tornou a primeira tetracampeã do torneio (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)