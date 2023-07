Na primeira etapa, aos 44 minutos, Hugo foi surpreendido com um chute de primeira, quase do meio de campo, feito pelo veterano Nenê, e acabou sendo encoberto, vendo a equipe adversária abrir o placar. Na metade final, o Chaves chegou a igualar o marcador com gol do meia-atacante João Correia. No fim do tempo normal, Hugo Souza ainda fez grande defesa em cabeçada do próprio Nenê, evitando a derrota.