Hellas Verona x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Serie A

A Juventus visita o Verona no jogo que fecha a rodada (Foto: Isabella Bonotto / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 06:00 • São Paulo

Hellas Verona e Juventus entram em campo nesta segunda (26), às 15h45 (de Brasília), no Stadio Marcantonio Bentegodi pela 2ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora estreou na competição com vitória por 3 a 0 em casa contra o Como e, pelo mesmo placar, o Verona venceu o Napoli no Marcantonio Bentegodi. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Hellas Verona x Juventus

2ª rodada - Serie A

🗓️ Data e horário: segunda, 26 de agosto de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Antonio Giua (árbitro); Marco Bresmes e Marcello Rossi (auxiliares); Giovanni Ayroldi (quarto árbitro); Gianluca Aureliano (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HELLAS VERONA (Técnico: Paolo Zanetti)

Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Frese; Duda e Belahyane; Harroui, Lazovic e Dailon; Mosquera.

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer e Cabal; Douglas Luiz e Locatelli; Yldiz, Mbangoula e Cambiaso; Vlahovic.